NÄDALA KRIMI ⟩ Ukraina sõja algushetkedel kõlasid lasud ka Tallinnas

Kell 4.23 helistas Kari tänava kortermajas elav naine ärevalt häirekeskusesse. «Ma ärkasin selle peale, et akende all tulistatakse. Vaatasin aknast välja, sealt läks keegi mees mööda ja tulistas naist püstolist. Mees on venelane ja nähtavasti läksid nad naisega tülli. Ta karjus seal roppusi: «Sa müüsid mind maha, lits!» ja tulistas,» rääkis paukude peale ärganud majaelanik.