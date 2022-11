Suverehvidega sõiduauto rihtis nii ennast kui ka liinibussi

Sündmuskohal töötanud avariipolitseinik selgitas, et sõiduautol olid all suverehvid ning see oli ka põhjus, miks juht autot aegsasti pidama ei saanud.

«Ilmaolud on tõeliselt talvised, mistõttu palume, et kui kellelgi on veel sõidukil all suverehvid, siis nendega mitte mingil juhul liiklusesse ei mindaks. Arvestades, et päeva esimeses pooles kattis teid üsna pikalt siin-seal ka must jää, on suverehvidel sõit praegu lihtsalt eluohtlik,» rõhutas avariipolitseinik.