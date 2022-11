VIDEO ⟩ Politsei: Tallinnas kadunud 18-aastane Simon võis kailt vette kukkuda

Veealuste otsinguteni jõuti pärast seda, kui politsei oli vaadanud läbi tundide viisi turvakaamerate salvestusi, kust tuvastas ka Noblessneri sadamas kõndiva inimese, kelle riietus sarnaneb kadunuks jäänud Simoni omale. Kahetsusväärselt on videopildis näha, kuidas see inimene kukub kailt vette. Seda, kas ta võis veest välja saada ja pääseda, politseinikel videopildis tuvastada ei õnnestunud.

Täna päeval kaasati veealustesse otsingutesse tuukrid, kes otsisid läbi kõige tõenäolisema ala 3-6 meetri sügavuses vees, kus nähtavus oli võrdlemisi kasin. Praeguseks on otsinguala laiendatud ning otsinguid jätkatakse tuukrite asemel allveerobotiga.

Loodame südamest, et me ei leia veest midagi. Et sel vette kukkunud inimesel, kui ta oli ka Simon, õnnestus mingil moel eluga pääseda. Praegu jätkame otsingutega, kuni oleme selles küsimuses saanud vastused, mida suures südamevalus lähedastele anda.