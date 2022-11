Euroopa aasta suurpere tiitel tuli tänavu Eestisse

Aanide kandidatuuri tutvustades tõdes liit, et perekonna entusiasm ja pikaajaline vabatahtlik tegevus nii kogukonnas kui ka riigis väärib laiemat tunnustamist ning on eeskujuks rahvusvahelisele kogukonnale.

Aanide 9-liikmelises perekonnas on lisaks pereema Jannele ja pereisa Peetrile seitse last. Vanim lastest on juba täiskasvanu, noorim aga 6-aastane. Peres on ka Tiibeti mastif Bella.