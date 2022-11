«Esimesed seapõrnad on mul käes ja üleüldine pilt talve kohta ees,» rõõmustas 40 aastat hobi korras ilma vaadelnud Arvo Saidla ehk Metsavana (pildil) Postimehega eelseisvast talvest rääkides.

«Jahimeestega oli mul juba varem räägitud ning nad olid tublid – olen vähemalt nelja seapõrna näinud. Kõik need näitavad põhimõtteliselt ühte ja sama pilti,» jutustas ta. Saidla sõnul annab talle toodud seapõrnadest enam-vähem hea pildi just kõige vanem eksemplar, mis on piisava pikkusega.