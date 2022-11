ÜLEVAADE ⟩ Keskerakond ja sotsid on valimisnimekirjadega kõige raskemas seisus

Keskerakond on mures sellepärast, et nemad kaotavad valimistel kõige enam riigikogu kohti. Sotsiaaldemokraadid sellepärast, et nende puhul võib rääkida teatud võimalusest, et nad jäävad üldse riigikogust välja. See tõenäosus ei ole väga suur – 10–15 protsenti –, aga on siiski olemas, et halbade asjaolude kokkulangemisel sellega arvestada.