Katuseraha: poliitikud tahaks anda, vabaühendused ei taha võtta

Katuseraha on eelarves seekord ühe saadiku kohta üle 39 000 euro, kuid üks investeering peab olema vähemalt 5000-eurone, ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa). Muu hulgas peab katuseraha minema organisatsioonile, mis on piisavalt vana, et olla jõudnud esitada vähemalt ühe majandusaasta aruande – vältimaks susserdamist.

Mida arvab isamaalane katuseraha jagamise kombest? Koka hinnangul on summa seekord iseäranis väike. «Sellest ei muutu midagi, ühtegi häält vaevalt et keegi selle pärast saab. See on riigikogu liikmele võimalus eelarves kaasa rääkida,» põhjendas saadik, lisades, et peale Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ei ole nende ridades keegi katuseraha jagamisest loobunud.