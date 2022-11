Ansip riigikokku mittekandideerimisest: erakonna pink on ka ilma minuta pikk

«Reformierakonna pink on niivõrd pikk ilma minutagi, et lihtsalt aitamiseks ei pea minema. Ja minu puhul ei oleks see ka usutav, et tulen europarlamendist ära ja lähen riigikokku. Teiste puhul võib see juhtuda, hea tahtmise korral on usutav,» selgitas Ansip.

Reformierakonna seisu peab Ansip hetkel väga heaks, samuti ei ole tal erakonnale valimisteks mingeid konkreetseid soovitusi jagada.

«Teiseks, ma ei keskenduks niiväga kampaaniale, kuivõrd kriisi lahendamisele. Ja ma arvan, et selle kriisi lahendamisega on Reformierakonna juhtimisel päris hästi hakkama saadud. On tehtud maksimum ja need, kes püüavad maailmaprobleemides näha süüdlasena praegust või eelmist Eesti valitsust, on küll sügavalt eksiteele sattunud. Reitingud näitavad ka seda, et asjad lähevad õiges suunas ning inimesed mõistavad, miks just mingid otsused on tehtud ja miks need otsused on paremad kui mõned teiste poolt pakutud lahendused,» rääkis Ansip.