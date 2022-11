Kohtla-Järve kaheksa volinikku nõuavad erakorralist istungit

«Tänane olukord, kus Kohtla-Järve linn on juba ligemale üks kuu olnud ilma linnavolikogu esimeheta ja linnapeata, on lubamatu. Linn on juhtimata ja vajalike otsuste tegemised linnaelu puudutavates küsimustes venivad. Leiame, et linnajuhtide valimine on kiireloomuline küsimus, mis tuleb viivitamatult ära lahendada,» kirjutasid kaheksa volikogu liiget ettepanekus.