Riigi õigusabi kriis: advokaatide surm jättis Pärnus üle 100 inimese juriidilise abita

«Kuigi lahkunute tellimusi on võimalust mööda ümber jagatud, on tänaseks 160 riigi õigusabi tellimust ikkagi advokaadita,» rõhutas Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen. «Pärnu Maakohtu kohtunikud on öelnud, et menetluste planeerimine on muutunud väga raskeks, sest riigi õigusabi advokaatide graafikud on pilgeni täis.»