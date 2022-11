Kaart ⟩ Nursipalu harjutusvälja laiendamine saadab 21 peret asju pakkima

Kõigile, kelle talu, muu elamine või maa jääb laiendatava ala alla, lubas eilset kohtumist juhtinud kaitseminister Hanno Pevkur, et riik saadab neile juba täna kirjaliku teavituse ning seejärel asub kaitseinvesteeringute keskus igaühega eraldi läbi rääkima, et leida sobiv lahendus. Ta tunnistas, et harjutusvälja laiendamine on äärmiselt emotsionaalne teema.