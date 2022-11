VIDEO ⟩ Vahistatud Eesti ettevõtjaid kahtlustatakse 575 miljoni dollari krüptorahakelmuses

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine on olnud pikaajaline ja väga mahukas. «Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada. Selles uurimises on olnud väga oluline roll rahvusvahelisel koostööl, sest oleme algusest peale teinud USA kolleegidega koostööd,» kirjeldas Gross.