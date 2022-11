Eesti 200 soovib langetada remonditeenuste käibemaksu

«Aeg on selline, et me muudkui tarbime. Suures koguses tarbime ja siis viskame minema. See peab muutuma. Tuleviku majanduse peamine väljakutse on selles, kuidas me tagame majanduse ja jõukuse kasvu olukorras, kus tarbimine väheneb. Kiire üleminek ringmajandusele on tee, mis tagab Eesti konkurentsivõime,» ütles Reinaas.