EDETABELID ⟩ Postimehe koolide edetabel 2022

Päris mitu gümnaasiumit on võrreldes möödunud aastaga liikunud tabelis märkimisväärselt kas üles või alla. Näiteks on Jüri Gümnaasium teinud hüppe 51. kohalt 37. positsioonile. Ka Võru Gümnaasium on tõusnud möödunud aasta 39. kohalt 22. kohale. Korralikult on aga kukkunud näiteks Kohtla-Järve Gümnaasium - viimaste eksamite tulemusel on langetud 52. kohalt 73. kohale.