Baltikumi ja Põhjamaade vingeima õllesommeljee kelder on head kesvamärga täis

Tapalt pärit Ojaperv teenib igapäevaselt leiba müügijuhina Lehe pruulikojas. Enne seda praktiseeris ta hulk aastaid klienditeenindajana mitmes pealinna restoranis.

Ehkki Ojapervel on vanust 30 aastat, pole noor mees õlleringkondades tundmatu tegija ning edu on teda saatnud ka varasematel õllesommeljeede konkurssidel. Muu hulgas pistis ta neli aastat tagasi taskusse Eesti meistritiitli, millega kaasnes korralik laar, tuhat liitrit, eksklusiivset omanimelist õlut Purtse pruulikojast. «Kusjuures midagi võib sellest veel alles olla küll. Mul on suur kelder head õlut täis,» tähendas Ojaperv.

Kõneldes äsjasest õllesommeljeede võistlusest tunnistas ta, et konkurss on muutunud iga aastaga järjest mitmekesisemaks. Ülesannetesse lisatakse sageli põnevaid vigureid, mida konkursil oma sooritusele keskendunud osalejad oodata ei oska. «Alati on võistlejate «kiusamiseks» peidetud mõni vimka, mida tasub tähele panna,» rääkis Ojaperv, lisades, et üks sellistest vimkadest talle selleaastases finaalis tegelikult edu pandiks saigi.