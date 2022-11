Suurkelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed olid Raimond Kaljulaidi suurimad toetajad eurovalimistel

Kaljulaid ise rääkis 2019. aastal Postimehele, et krüptoettevõtjate annetused jõudsid temani tänu ühistele tuttavatele. «Ivan Turõginit ja Sergei Potapenkot tutvustas mulle üks ühine tuttav, kes arvas, et nad võiksid olla nõus minu kampaaniat toetama. Olen neile tänulik, et nad otsustasid seda teha,» selgitas Kaljulaid kolm aastat tagasi.