Valimised säästurežiimil: riik korralduskuludeks lisa ei anna

Põhjuseks, nagu mainitud, on asjaolu, et valimisteenistus saab raha jagada 2019. aasta valimiste järgi. Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe lubas inflatsiooni tõttu lisaraha taotleda alles 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. «Valimiste rahastus on hetkel veel piisav hääletamise korraldamiseks omavalitsustes, kuigi alati saaks teha rohkem,» sõnas Koitmäe Postimehele.