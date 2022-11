Katuserahatabelid lonkasid ega valminud lubatud ajaks

«Päris nii ei ole, et eile (esmaspäeva – toim) õhtuks pidid nad esitama,» asus Kokk eile täpsustama. Parandusettepanekute tähtaeg on ametlikult 30. novembril, aga me tegime komisjonis ettepaneku, et nad esitaks hiljemalt tänase päeva jooksul ära,» märkis Kokk eile. Nimekirju taheti võimalikult vara näha seetõttu, et parandusettepanekud võivad muidu kuhjuda. «Kui tuleb 400 ettepanekut, siis need on vaja ka eelarvesse õigetele ridadele kirja panna ja see võtab aega. Nii et praegu kogu nimekirja koos ei ole, aga enamik fraktsioone on need siiski esitanud ja käib kontroll, et kõik vastaks nõuetele,» rääkis Kokk eile.