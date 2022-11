Isamaa uueks välissekretäriks saab Siim Umerov

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on rahvusvahelised kontaktid ja välissuhtlus väga olulised. «Isamaa kuulub Euroopa mõjukaimasse poliitilisse perekonda – Euroopa Rahvaparteisse. Praeguses sõjaolukorras peame suutma liita ja koondada enda mõttekaaslasi. Aktiivne ja isamaalisi väärtusi kandev noor poliitilise kogemusega välissekretär aitab seda eesmärki täita,» ütles Isamaa esimees.

Siim Umerovi sõnul on tema peamiseks eesmärgiks suurendada Isamaa ja Eesti kandepinda Euroopas. «Tänu oma ainulaadsele positsioonile on Isamaal sidemeid ja võimalusi, millega võimendada Eesti häält Euroopas. Valimiste ajal kipuvad erakonnad keskenduma riigisisestele probleemidele, aga tänases julgeolekuolukorras näeme kui oluline on välissuhete hoidmine ja aktiivne välissuhtlus,» ütles Umerov.