Riigi Tugiteenuste Keskuse uueks juhiks saab Pärt-Eo Rannap

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on Riigi Tugiteenuste Keskus valitsusasutustele riigitöös oluline tugi ning senine praktika näitab, et koostöö on tulemuslik.

«Tugiteenuste keskus paistab muu hulgas silma regionaalse ning paindliku töökorralduse ja värbamisega,» tõi minister välja. «Uus juht asub riigisektorile teenuste pakkumist koordineerima turbulentsete aegade keerises. Usun, et võime olla rahulikud, kuna Rannapi näol on tegemist asjatundjaga, kes oma ametialaselt profiililt on valdkonnaga hästi kursis. Siinkohal paneksin riigihalduse ministrina talle südamele, et senisest suuremat tuge vajaksid ka kohalikud omavalitsused, näiteks riigihangete korraldamisel,» lisas ta.

«Riigi Tugiteenuste Keskus on usaldusväärne ja hästi töötav koostöine organisatsioon, kus töötavad kompetentsed ja teotahtelised inimesed,» märkis Pärt-Eo Rannap. «Keskus on loodud pakkumaks efektiivseid ja innovaatilisi tugiteenuseid selleks, et kliendid saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Pean oluliseks ka väljakutsete rohkes keskkonnas näha ja kasutada võimalusi teenuseid ning organisatsiooni stabiilselt ja pidevalt edasi arendada. Keskendume jätkuvalt parimate teenuste ja lahenduste pakkumisele ning klientidega koostöös täiendava sünergia ja väärtuse loomisele,» avaldas tulevane peadirektor.

Pärt-Eo Rannap on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli haldusjuhtimise eriala ja on avalikus sektoris töötanud üle 20 aasta. Lisaks asekantsleri ametile on ta olnud haridus- ja teadusministeeriumi rahandusosakonna juhataja ning välisministeeriumi rahandusosakonna peadirektor. Rannap on kuulunud mitmete riigi sihtasutuste nõukogudesse ja valitsusasutuste nõukodadesse.

RTK uue peadirektori leidmiseks viis konkursi läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Peadirektor nimetatakse ametisse viieks aastaks.