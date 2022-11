Poed peavad neitsioliiviõli ümber nimetama väärisoliiviõliks

Turustusstandardite määruste muutmise käigus vaatas maaeluministeerium üle oliiviõlide eestikeelsed tõlked. Oliiviõli on üks toodetest, millele on Euroopa Liidus kehtestatud turustusstandardid; nende kohaselt tohib oliiviõli nimetusena kasutada vaid selle seaduslikku nimetust ehk õigusaktiga kehtestatud nimetust.

Maaeluministeerium nentis, et nad on teadlikud, et ettevõtted ei jõua pärast õigusaktide jõustumist kohe kõiki nimetusi muuta. «Eeldame, et vajalikud muudatused tehakse järk-järgult mõistlikul ajaperioodil,» kinnitas ministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika osakonna juhataja Kristel Maidre.