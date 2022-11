Piiriveekogude nõrgale jääle minek on keelatud

«Veekogudele on esimeste külmakraadidega tekkinud kerge jääkate, kuid see ei ole kaugeltki nii tugev, et kanda inimest. Inimelude kaitseks on seega nõrgale jääle minek keelatud,» rääkis Narva kordoni juht Dmitri Gorelov. Piirang kehtib seni kuni piirivalvurite jääluure annab kinnitust, et jää on piisavalt paks ja tekib püsiv inimest kandev jääkate.