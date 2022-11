Nutikella tõttu istuma jäetud eksamikirjutaja sai kohtus võidu

Kohtus tehti selgeks, et eksamikomisjonil oli nutikella-spikri asjus küll kahtlusi, ent kinnitust sellele ei leitud. Tegemist on lavastatud fotoga.

Kevadiselt matemaatika riigieksamilt kõrvaldatud õpilane kaebas haridus- ja noorteameti otsuse kohtusse, kus selgus, et käel olev nutikell ja selle taustapildid ei ole üksi põhjuseks, et jätta noor eksamitest ilma ja aastaks istuma. Pretsedenti loov kohtuotsus ütleb, et õpilase võib eksamilt kõrvaldada üksnes seadme kasutamise korral.