Peaaegu kõigi punamonumentidega asi selge, Maarjamäega on eri lugu

Kivinuki sõnul on läbi kaalutud 322 objekti hulgas 213 sõjahauda-mälestist, kaks sõjahauda-kunstimälestist, 96 mälestusmärki, viis mälestustahvlit ja kuus muud objekti. Neist 163 on munitsipaal-, 87 era- ja 60 riigiomandis. Kuue puhul pole omand selge ning üks – Maarjamäe kompleks Tallinnas – on riigi-/munitsipaalomand.