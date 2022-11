Reformierakond: Tallinna eelarves tuleb kärpida ebamõistlikke kulutusi

«Tallinna linn on aastaid võidelnud eestikeelsele haridusele ülemineku vastu. Hiljuti kiitis valitsus heaks tegevuskava eestikeelsele õppele üleminekuks ja protsessi jaoks nähakse riigieelarves ette 41 miljonit eurot. Oleme teinud ettepaneku, et ka Tallinn panustaks sellesse protsessi ja hakkaks vastutöötamise asemel riigile partneriks,» ütles Reformierakonna fraktsiooni liige, koolijuht Toomas Kruusimägi.

Reformierakonna ettepanekute hulgast leiab ka taaskord soovi kiirendada lasteaedade hoovialade välisvalgustuse rajamist. «Selleks, et kõik Tallinna lasteaialapsed saaksid võrdsed võimalused väljas ohutult mängida, on vaja kiirendada hoovialade korda tegemise protsessi. Eelmisel aastal seda mõtet toetati, olen kindel, et ka see aasta läheb samamoodi,» märkis fraktsiooni asejuht Sander Andla.