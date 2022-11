FOTOD JA VIDEO ⟩ Rae vallas sai teelt välja sõitnud autos neli noort vigastada

Kella 5 paiku sai häirekeskus teate, et Jüri-Vaida tee 3. kilomeetril on Audi A5 teelt välja sõitnud.

Õnnetuskohal töötanud avariipolitseinik kirjeldas, et autot juhtinud noormees oli alkoholi tarvitanud ning lisaks olid sõidukil all ka suverehvid.

Politsei rõhutas, et praegustes talvistes oludes on suverehvidega sõitmine õnnemäng elu ja surma peale. «Kui siia võrrandisse lisada veel ka purjus pea ja uljad sõiduvõtted, on ilmselge, et sõit lõppeb koju jõudmise asemel kliinikumis või ka kalmistul,» märkis politseinik.