Diplomaat-ohvitser Vene saatkonnast üritas hankida andmeid riigihangete ja asutuste kohta

Portaal Rus.Postimees sai info, et üks Vene Föderatsiooni saatkonna töötaja esitab oma Eesti tuttavatele palju ebatavalisi küsimusi. See lubab oletada, et tegemist võib olla Venemaa eriteenistuse töötajaga, kes tegutseb diplomaatilise staatuse varjus.