Mupo hoiatab: need jäätmed võivad jõuda teie õuele

«Kodaniku kindlameelne nõudmine sundis prügistajaid tugitoole uuesti kaubikusse viima, aga pole sugugi kindel, et see kraam täna juba mõne teise koha peal ei vedele. Hoidke silmad lahti ja kui pildil olevaid tugitoole kuskil silmate, siis andke teada. Prügistajad on võimalik tuvastada ja nad vastutusele võtta,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

«Nende ehmatus oli sama suur, kui meie patrulli üllatus. Mehed tassisid välja parasjagu külmutuskappi, ees oli pliit ja terve hunnik amortiseerunud vana mööblit, madratseid ja muud. Pliidi ja kapi tunnistasid nad omaks, aga mööbli osas tõrkusid. Igatahes polnud nendeni jõudnud teadmine, et suuregabariidilist prügi ei tohi prügikonteineri kõrvale ladustada. «Za što mõ plotim!?» («Mille eest me siis maaksame?») olid nad pahased,» rääkis Hunt.

Ta lisas, et irooniliseks teeb olukorra see, et praegu on linnas käimas kampaania mööbli ja muu suuremõõdulise kraami tasuta äraandmiseks jäätmejaamades. Prügikonteineri kõrvale tassitud suurjäätmete eesta peavad mehed aga maksma 200 eurot.