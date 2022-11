Andmed luku taha? Euroopa Kohtu otsus võib muuta avalike registrite kättesaadavust

Soovitan kõigil ettevõtlusega tegelevatel inimestel meie täiesti avalikest superandmebaasidest järele vaadata, mida kogu maailm teie kohta teab. Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis

FOTO: PEETER LANGOVITS, POSTIMEES

Lehis selgitas, et inimestel, kes leiavad, et kasusaajate registri avalikustamisega on rikutud nende põhiõigusi, võivad hakata esitama kahjunõudeid, ja sugugi mitte riigi vastu, vaid eelkõige eraõiguslike andmebaaside haldajate vastu, kes andmeid koguvad ja töötlevad.

«Üks asi on lihtsalt lugeda ühte rida, et härra X on osaühingu Y kasusaaja, aga kui me saame inimese nime guugeldades ühe klikiga ühel lehel koondinfo selle kohta, kui suur on kõikide härra X-iga seotud äriühingute käive, kasum, makstud maksud, töötajate arv, kinnisvaraobjektid jne, siis see on hoopis teine tase. Kuna andmed töödeldakse automaatselt, siis võivad need olla tihti pehmelt öeldes ebatäpsed, ning selle info usaldamine võib viia majanduslikult kahjulike otsuste tegemiseni,» märkis Lehis.