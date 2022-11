Õnnelik lotomängija pälvis üle poole miljoni euro suuruse peavõidu

Telesaates «Suur lotokolmapäev» loositi üleeile välja Bingo loto peavõit summas 573 604,90 eurot. Kahe mänguväljaga võidupilet osteti internetist. Tänavu on pälvitud juba kuus Bingo loto jackpot’i. Enne kolmapäeva naeratas õnn viimati septembri lõpus klienditeenindajana töötavale naisele, kes sai Rakvere bussijaamast ostetud piletiga 711 324 euro võrra rikkamaks. Selle aasta kümne kuuga on Eesti Loto kokku maksnud võitudena välja 30,7 miljonit eurot, nende hulgas on 5,5 miljoni euro ulatuses kiirloterii võite.