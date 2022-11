Postimehe küsimusele, mida ootab eriesindaja Eesti valitsuselt ja eesti rahvalt, vastas ta, et sama, mida teistelt lääneriikidelt, sh Ameerika Ühendriikidelt – hoiaku muutust Hiinas tegelikult toimuva suhtes. «Balti riikide poliitikutega kohtudes avaldasin soovi, et nad ei toetaks kergekäeliselt ühe Hiina poliitikat ning oleksid teadlikult, et Tiibet ei ole kunagi olnud osa Hiinast,» lausus Sonam Tsering Frasi. Tema sõnul soovivad tiibetlased, et riikide parlamendid võtaksid vastu seda kinnitava resolutsiooni. «Hiina ei ole aga ka enam see, mis ta oli kümme aastat tagasi, kui kõik tahtsid temaga iga hinna eest hästi läbi saada. Nüüd oleks lääneriikide poliitikutel aeg oma Hiina-poliitika üle vaadata ning mitte nõustuda selle riigi pakutava narratiiviga.»