Uuring: Eesti autojuhid eelistavad taas naelrehve

«Kuna möödunud talv oli vägagi külm ja jäine, siis pole üllatus, et soovitakse mõnevõrra enam naelrehve kasutada. Varasemad soojemad talved on jällegi tekitanud juurde lamellrehvide sõpru. Kindlasti mängib suurt rolli inimese elukoht. Kui maapiirkondades oli möödunud talv libe ja vaja läks naelrehve, on loogiline, et nende kasutamine kasvab. Suuremates linnades on aga nael- ja lamellrehvide populaarsus võrdne,» selgitas Meius.