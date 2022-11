19. novembril täitus 15. eluaasta jääkaru Rasputinil. Soliidsesse karuikka jõudnud laheda ja rahuliku olekuga võimas karumürakas Raspi, kes on võitnud loomaaia külaliste südameid alates 2020. aasta hilissügisest, on nüüd astumas oma elukaare teise poolde. Loodetavasti pakub elu talle – parajale maailmarändurile, kes kõigis oma eelnevates elupaikades on samuti palju andunud fänne kogunud – nii toredaid väljakutseid kui ka rahulikku turvalisust.