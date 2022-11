Eesti annab Žõtomõri oblastile transpordi taastamiseks üheksa bussi

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas busside saatmise eel, et Eesti pakub Ukrainale igakülgset abi, sealhulgas busse, millega alustastati juba selle aasta kevadel.

«Lisaks Eesti sõjalisele, majanduslikule ja poliitilisele abile on meie jaoks jätkuvalt oluline anda Ukrainale humanitaarabi ning seda mitmesuguste praktiliste ja vajalike projektide ning saadetiste kaudu. Ukraina humanitaarvajadused on endiselt äärmisel suured – praeguse seisuga on Eesti andnud Ukrainale humanitaarabi hinnanguliselt 23,1 miljoni euro väärtuses, millest avaliku sektori toetus on 4,1 miljonit eurot,» ütles Reinsalu.

Ta lisas, et Eesti humanitaarabi hulka kuulub näiteks abi talve üle elamiseks olukorras, kus Venemaa ründab julmalt ja valimatult Ukraina energiasüsteemi. Liinibusside kinkimisega anname vajaliku panuse Ukraina inimeste abistamisse nende igapäevatoimetustes.

«Mul on hea meel, et saame saata ukrainlastele transpordi taastamiseks veel üheksa pilvebussi. Need on jätkuks suvel saadetud viiele bussile,» märkis transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

«Kõik bussid on läbinud tehnilise ülevaatuse ja heas korras. Tegemist on Eestis liiniveo teenuseid pakkunud firma Iveco Irisbus Crossway bussidega, mis on olnud kasutuses ligi 10 aastat. Eesti toetab ukrainlasi ja Ukrainat ning võimalusel saadame lähiajal neile veel busse,» kinnitas Sauk.