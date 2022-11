Kuskil linnakeses Eestimaal elavad kaks toredat last: lasteaiaealine tüdrukuke ja tema vend, kes on jõudnud algkooli. Lapsed on nagu lapsed ikka: jäätis paneb neil silmad särama, kutsikatega mängimine on kõige lõbusam tegevus ja ema on maailma kalleim inimene.