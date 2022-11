VÄLKVIDEO ⟩ Meelis Paavel: silmnähtavalt haiget inimest me siiski tööturule ei saada

Töötukassa juht Meelis Paavel rääkis, et silmnähtavalt haige inimese puhul ei kaaluta ekspertide poolt tema terveks tunnistamise võimalust.

Vastates küsimusele, kas inimene, kes on siiski saadetud terveks tunnistatuna tööturule olukorras, kus ta tegelikult ei suuda kaheks tundi püsti seista, saab selle vaidlustada, vastas Paavel, et ei usu, et selliseid juhtumeid oleks.