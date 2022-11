Esmaspäeval avatakse liiklusele rekonstrueeritud Rannamõisa tee

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et tööde käigus rekonstrueeriti olemasolevad ühissõidukipeatused ning rajati lisaks kaks uut, ristmikud varustati kaasaegsete foorisüsteemidega. «Lisaks teedeehituslikele töödele rekonstrueeritud teelõigul rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Samuti lahendati ka piirkonna sademevee kanaliseerimine, uuendati olmekanalisatsiooni ja veetorustikke ning rajati uusi tehnovõrke,» rääkis linnaosavanem ja lisas, et Rannamõisa tee ehitustööde mahtu kuulus ka Pikaliiva tänava väljaehitamine Rannamõisa teest kuni Noorkuu ja Vanakuu tänava ristmikuni ning see tänavalõik avatakse liiklusele 1. detsembril.

Rannamõisa tee rekonstrueerimistööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, töid teostas Tallinna Teede AS. Tööde lepinguline maksumus on üle 7,35 miljoni euro, millest 534 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks Tallinna Vesi AS. Projektdokumentatsiooni koostas K-Projekt AS.