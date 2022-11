LUUBI ALL ⟩ Rohepööre on rikaste poole kaldu

Üks Reformierakonna juhtpoliitik ütles eelmise aasta lõpus omavahelises vestluses Euroopa Liidu uue rohepöörde paketi «Eesmärk 55» kohta: «See on plaan, kuidas kümne aasta pärast on igas Euroopa riigis võimul EKRE.» Selles ütlemises oli tunnistust mitmest ohust. Meeletult kallis – kust tuleb raha? Meeletu kogus plaanimajandust – kui efektiivne on riiklik sekkumine? Teeb elu valusamaks, suurendab ebavõrdust – võidavad rikkad, kaotavad vaesed?