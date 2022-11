Tallinna peatänav tuleb alles pärast Pronksi ja Liivalaia ümberehitust

«Pronksi tänav, mis on ka väga oluline tänav, saab järgmisel aastal valmis. Järgmiseks aastaks on planeeritud ka Liivalaia tänava projekteerimine ja tegelikult me näeme, et sellises järjekorras ongi õige minna,» ütles Kõlvart Vikerraadio saates «Uudis+».