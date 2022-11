Reinsalu: holodomoril on otsene seos tänapäeval toimuvaga

«Täna mälestame suure näljahäda holodomori genotsiidiohvreid. Paraku on sellel väga otsene seos ka tänapäevaga, mil miljonid ukrainlased võitlevad enda ja oma lähedaste elude eest,» vahendas välisministeerium Reinsalu sõnu. «Venemaa agressioonil Ukraina vastu on tugev mõju ka paljudele piirkondadele väljaspool Euroopat. Venemaa sõda mõjutab toidujulgeolekut ja tõstab toidu hinda, suurendab nälga ja süvendab inimeste kannatusi. Rahvusvahelise üldsuse kohus on Ukrainat igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud, ja kindlustada, et ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei jääks karistuseta.»