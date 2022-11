KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi katuserahadest: kui oligi ainult kaks mädaõuna selles suures korvis, siis on ju päris hea

«Keskpäevatund» alustas saadet katuserahade teemal, mida jagati sel aastal rohkem. Meerits tõi välja, et küllap vaatavad saadikud toetuste jagamisel palju seda, et kuidas see nende häälte saaki ja kohalikku populaarsust mõjutab.

«Võib ju öelda ka lapselikult, et las olla veidi ka jõuluaega neil, kes määravad elu. Üldiselt said ju toetust need, kellele see ka toeks on,» arvas Ruussaar.

Ta lisas, et tema jaoks lahendamata küsimus ikkagi see, kuidas tõlgendada riigikogu liikme jagatavat toetust tema isiklike huvidega. «On mitmed riigikogu liikmed, kes kandideerivad kusagil piirkonnas, on just nimelt oma katuseraha suunanud selle piirkonna mingisugustele ettevõtetele.

Ma ei taha üldse öelda, et need MTÜ-d ja spordiklubid ei vaja raha. Muidugi on. Aga Eesti on ikkagi nii väike riik, et kuidas see isiklike arusaam tekib või kust läheb isiklike huvide piir?»

Hõbemägi sõnas, et teatavasti on jõutud arvamusele, et riigikogu saadik võib istuda ka kohaliku omavalitsuse toolil ning selle kõige olulisemaks argumendiks on see, et kes veel paremini kohalike inimese huvisid mõistab, kui mitte inimene, kellel on konkreetses piirkonnas juured või näiteks suvila.