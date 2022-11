FOTOD JA VIDEO ⟩ Märjamaal hukkus liiklusõnnetuses 58-aastane naine, kolm vigastatut viidi haiglasse

Lääne prefektuuri operatiivjuhi Margus Kaldma sõnul on sündmuskohal kogutud esialgsete andmete põhjal praeguseks teada, et sõiduauto Audi liikus Pärnu suunas ning Nissan Patrol Pärnust Tallinna suunal. Mis asjaoludel kahe sõiduki kokkupõrge toimus, on veel selgitamisel.