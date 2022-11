INTERVJUU ⟩ Metropoliit Eugeni sõja arutamisest vene kirikus: ebakindlus ja ärevus on ikka õhus

Kas teie oktoobris tehtud avaldusest, et mõistate hukka Venemaa sõja Ukrainas ega jaga õigeusukiriku patriarhi Kirilli seisukohta hukkunud sõjaväelastele pattude andeksandmisest, möödunud aja jooksul on toona nii kiriku kui ka teie isiku ümber tekkinud pinge järele andnud?

Olukord on mõnevõrra rahunenud, kuid inimesed tajuvad siiski teatud pinget, mõtlevad, mis saab edasi. Kõik avaldused on juba tehtud, kõik on öeldud, mõningane rahulolu on nendest vastustest saadud, kuid küsimus tulevikust püsib. Ebakindlus ja ärevus on ikka õhus.