Parkimistrahvi saanud autojuht leidis mupole kättemaksmiseks kummalise viisi

Peagi hakkas munitsipaalpolitsei Lasnamäe piirkonna inspektor saama vihaseid telefonikõnesid autoomanikelt, kes väitsid, et nende kõigi reeglite järgi pargitud sõidukile on välja kirjutatud trahv.

«Kui hakkasin vihaseid helistajaid küsitlema, siis selgus, et tegemist on kellegi pahatahtliku tegevusega ehk on tehtud koopia trahvikviitungist, millel osad lõigud on helistajate sõnul kinni kaetud ja mis on sõidukitele kojamehe vahele pandud,» rääkis mupo inspektor.