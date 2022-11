TOETA UKRAINAT ⟩ Slava Ukraini ja Postimehe kampaania viib Ukrainasse jõululootust

Sügis on toonud paljudele lõunaukrainlastele rõõmusõnumeid, sest juba ligi pool selles sõjas venelaste vallutatud territooriumist on vabastatud. Kuid sõjatsooni jäänud inimestel pole elektrit, veevärki, kanalisatsiooni ning paljud kodud on purustatud. Enamik humanitaarorganisatsioone ei lähe nendesse piirkondadesse, sest seda peetakse liiga ohtlikuks. Seepärast võiksid lähenevad pühad paljudele tunduda lootusetult kurvad, kui ei oleks teid, kes te usute, et need jõulud tähistavad lootust.

Slava Ukraini kaastegevjuht Viktoria Indrisova kirjeldas, et inimestel on väga erinevad vajadused. «Ei ole nii, et kohal on ainult babuškad ja deduškad. On ka peresid, kus on isegi kaheksa last. Meil on ette nähtud, et ühes pakis on üks tekk, aga üks noor naine tuli küsima teist tekki. Tal on pooleaastane imik ja toas seitse kraadi sooja.»