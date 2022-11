Saksa meedia: Eesti radikaalsed venelased pooldavad EKRE-t

Polina abikaasa seevastu on Eestisse kolinud venelane, kes töötab vabatahtlikuna MTÜ-s Mariupoli Sõbrad. Ta aitab Ukrainast pärit põgenikke, kes viibivad Eestis transiidil. Vabatahtlike ühine keel on vene keel. Meeskonnas on eestlasi, ukrainlasi, valgevenelasi ja venelasi ning hiljuti saabunud migrante. See ongi teine poolus. Kummal positsioonil on suurem tõmme, pole veel võimalik öelda.