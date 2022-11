Reinsalu ei jäta jonni: Schengeni piirikontrolli võiks mõneti taastada

Reinsalu ütles Postimehele, et ettepanek alustada kontrolli Eesti lõunapiiril on olnud juba poolteist kuud valitsuses. «Peame omama selget ülevaadet, kes meil riigis on – kui palju Ukraina sõjapõgenikke või Vene Föderatsiooni kodanikke. Mitte neid, kellel on alaline elamisluba,» selgitas minister. «Mulle öeldakse tihti vastuargumendina, et see oleks pretsedent Euroopas, aga argument ei päde. Eelmises valitsuskabinetis andsin ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes – küll vormiliselt erinevate põhjendustega – on ajutise piirikontrolli taastanud: Taani, Norra, Austria, Prantsusmaa ja ka Rootsi.»