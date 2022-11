Narva koolitüdruk säras ülemaailmsel kliimaolümpiaadil

Olümpiaadist sai Štšura teada kevadel, kui kooli direktor seda õpilasele soovitas. Peagi osales ta esimeses voorus, kus tuli 25 minutiga vastata kümnele küsimusele, ja sai kohe teada, et on pääsenud edasi teise vooru.

«Hakkasin olümpiaadi serverist endale tiimikaaslast otsima ja leidsin Fidžilt pärit Jessica,» meenutas neiu. Ent siis tuli väike tagasilöök: mõlemad pidid läbima taas esimese vooru, aga seegi sai tehtud. «Teise vooru ettevalmistuseks anti aega kolm kuud. Teine voor oli raskem, kuid sarnanes esimesega: 15 küsimust ja 25 minutit aega,» rääkis Štšura. Kohe pärast vooru said nad teada, et pääsesid edasi. «Oi, see oli meile väga rõõmus hetk, kui selgus, et saime kolmandasse!»