VARASTATAKSE KÕIGILT JA KÕIKJALT ⟩ Küttepuud tasub lausa oma taluõuel korralikult ära peita

Alates septembrist on politseid teavitatud umbes 80 sellisest vargusest, mida on varasemate aastatega võrreldes paarikümne juhtumi võrra rohkem.

Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissar Timo Reinthal märkis sügisperioodist rääkides, et leidub inimesi, kes on püüdnud lahkuda kauplusest kotitäie küttepuudega nende eest kassas tasumata. «Osa juhtumeid on aset leidnud kas kellegi taluõuel või näiteks ka riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohas, kus kõrvalised saavadki seal olevatele küttepuudele hõlpsasti ligi,» lisas ta.