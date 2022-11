GALERII ⟩ Vaata, kes kohtusid Tallinnas dalai-laama eriesindaja Sonam Tsering Frasiga

Märgiline on see, et dalai laama eriesindajaga sai kokku välisminister Urmas Reinsalu, kuna Tiibetiga seotud inimesi peljatakse reeglina lääne poliitikute poolt ametlikult vastu võtta – põhjuseks Hiina igakordne terav reaktsioon. Eestis on käinud ka dalai-laama, koguni kolmel korral.